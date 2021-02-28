Konya SMMMO Başkanı Erdal: "Mesleğimiz iktisadi hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur" - Son Dakika

Konya SMMMO Başkanı Erdal: "Mesleğimiz iktisadi hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur"

28.02.2021 12:53
Konya SMMMO Başkanı Erdal:

Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, mesleklerinin iktisadi hayatın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söyledi.

Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, mesleklerinin iktisadi hayatın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söyledi.

1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, devlet ile işveren arasında önemli bir bağlantı unsuru halindeki mesleklerinin yetkileri sınırlı fakat sorumlulukları geniş olduğunu, hak ettiği yetki ve sorumluluk dengesine bir an önce kavuşması gerektiğini bildirdi.

Abdil Erdal, "Mesleğimiz, eğitimi ve gelişmişliğiyle, ülke ekonomisine katkı sunan ve memleketin her köşesine hizmet sunarak iktisadi hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Muhasebe mesleğinin sunmuş olduğu hizmetlerin ticari hayat için ne kadar önemli olduğu yaşadığımız pandemi dönemi boyunca anlaşılmıştır. Meslek camiamız pandeminin zor şartlarında, işletmelere ve ülkemize canlarını riske atarak hizmet etmeye devam etti. Çok sayıda meslek mensubumuz Covid-19 hastalığını atlatırken bazı meslektaşlarımız ise maalesef aramızdan ayrıldı. Covid-19 hastalığıyla mücadele edenlere acil şifalar diliyor, aramızdan ayrılanlara Allahtan rahmet ve başsağlığı diliyorum. Mali Müşavirlerin de Covid-19 aşı takviminde öncelikli grup olarak yer alması gerektiğine inanıyorum. Pandemi sürecinde sıkça dile getirdiğimiz gibi mesleğimiin vazgeçilmez önemi net ve açık bir şekilde bir kez daha görülmüştür. Hem işletmelerimizin iş hayatına devam edebilmeleri, hem kamunun ekonomik gelirinin sağlanmasına katkı sunulması açısından, kamu ile işletmeler arasında bağlantı görevi gören mali müşavirler üstlenmiş oldukları sorumlulukları başarı ile yerine getirdiler" şeklinde görüş belirtti.

"Mesleki sorunların çözümünü bekliyoruz"

Konya SMMM Odası olarak her zaman mesleğin ve meslektaşın yanında olduklarını ve mesleğin gelişimi için çaba sarf ettiklerini ifade eden Erdal, "Konya SMMMO olarak sürekli ve kaliteli hizmet sağlamanın, muhasebe mesleğinin gelişimi için çalışmanın, stajyerlerimizin ve üyelerimizin eğitimi ve mesleğin sorunsuz uygulanmasına yönelik bütün çalışmaları yapmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

İşletmelere muhasebe ve denetim hizmeti veren, devletin ekonomik gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan mali müşavirlerin sorunlarının da çözüm beklediğini kaydeden Abdil Erdal, "Görevimiz esnasında karşılaştığımız sorunların çözümünü beklerken, bu süreçte biriken birden çok sorunumuz bulunuyor ve bu sorunların kısa süre içerisinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Talebimiz kesinlikle mesleki çıkar elde etme yönünde değildir. Örneğin; mücbir sebep hali genişletilmelidir. Serbest meslek erbabında KDV'nin gelir vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalıdır. Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalıdır. Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesi gerekmektedir. Beyanname imzalatma zorunluluğunun kapsamı genişletilmelidir. Mali tatile ilişkin süreler uzatılmalıdır. Mali müşavirlere yeşil pasaport verilmelidir. Mali müşavirlere ilişkin hesaplanacak gider katılım paylarına indirim hakkı verilmelidir. SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. Diğer tüm sorunlarımızı genel merkezimiz TÜRMOB aracılığıyla gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşıyoruz. Mesleki sorunlarımızın çözüleceğinin ve mali müşavirlik mesleğinin ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olduğu inancıyla serbest muhasebeci mali müşavir meslektaşlarımın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha güzel günler ve gelecek diliyorum" ifadelerin kullandı. - KONYA

Konya SMMMO Başkanı Erdal: Mesleğimiz iktisadi hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur

Muhasebe Haftası, Koronavirüs, Konya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya SMMMO Başkanı Erdal: 'Mesleğimiz iktisadi hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur' - Son Dakika Ekonomi


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