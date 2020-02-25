Konya SMMMO Başkanı Erdal: "Vergi Dairemizin destekçisi olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Konya SMMMO Başkanı Erdal: 'Vergi Dairemizin destekçisi olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika Ekonomi

Konya SMMMO Başkanı Erdal: "Vergi Dairemizin destekçisi olmaya devam edeceğiz"

7 saat önce

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Vergi Haftası kapsamında Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını (SMMMO) ziyaret etti.

Konya SMMMO Başkanı Erdal:

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Vergi Haftası kapsamında Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını (SMMMO) ziyaret etti.


Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal ziyarette, Vergi Haftasını hep birlikte kutladıklarını ifade ederek, mali müşavirler olarak devlet ile mükellefler arasında bir köprü görevi gördüklerini, Vergi Haftası kutlamalarının vergi bilincinin oluşturulması açısından önemli olduğunu belirtti. Oda Başkanı Abdil Erdal, "Vergi Dairesi Başkanımız Musa Kazım Ünver'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vergi Dairesi Başkanlığımızın yaptığı ziyaretten büyük onur duyduk. Konya SMMMO olarak bugüne kadar her zaman Vergi Dairemizin destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.


Vergi Dairesi Başkanı Ünver, gösterdikleri misafirperverlikten ve Konya Vergi Dairesine vermiş olduğu desteklerden dolayı Abdil Erdal'a teşekkür etti. - KONYA

Vergi Haftası, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
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