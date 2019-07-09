Son Dakika Haberleri: Konya SMMMO Başkanı Erdal: "Yerel basınımızla güzel hizmetlere imza atacağız"
Son Dakika Güncel Haber

Konya SMMMO Başkanı Erdal: "Yerel basınımızla güzel hizmetlere imza atacağız"

1 saat önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, yerel basının desteğiyle güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Konya SMMMO Başkanı Erdal:
Basın İlan Kurumu, Konya, Güncel
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, yerel basının desteğiyle güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Konya Şube Müdürü Özden Konur, Konya SMMMO Başkanlığına seçilen Abdil Erdal'a nezaket ziyaretinde bulundu. Konya SMMMO'nun şehrin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Konur, yeni yönetimi tebrik ederek başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdil Erdal ise, bugüne kadar yerel basınla her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Erdal, "Bu dönemde Odamız, mesleğimiz, meslektaşımız ve şehrimiz için yerel basınımızla birlikte güzel hizmetlere imza atacağız" dedi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da yarın sağanak yağış etkili olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:48:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya SMMMO Başkanı Erdal: "Yerel basınımızla güzel hizmetlere imza atacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]