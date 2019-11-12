Konya SMMMO'da bağımsız denetim semineri

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO)'nın üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetlerine "Örneklerle Bağımsız Denetim Konulu Bilgilendirme" semineriyle devam edildi.



Seminer sunumu Kamu Gözetim Kurumu Uzmanları Mahmut Emre Yakut ve Mustafa Sarı tarafından yapıldı. Seminere Kamu Gözetim Kurumu (KGK) Başkan Yardımcısı Murat Yünlü ve çok sayıda oda üyesi ve stajyer katıldı.



Oda üyelerine yönelik her türlü mesleki ve sosyal faaliyetlere hızla devam ettiklerini belirten Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Mesleğimiz gereği sürekli değişen mevzuatı takip ederken, bir taraftan da devamlı artan iş yükü karşısında mesleğimizi icra ediyoruz. Bu doğrultuda siz değerli meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla eğitim ve gelişim faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Bugün Örneklerle Bağımsız Denetim konusunu değerli KGK uzmanlarımızın anlatımıyla işleyeceğiz. Eğitim seminerimize katılan bağımsız denetçi meslektaşlarım 2 eğitim kredisi alacaklardır. Bugünkü seminerimizden sonra da eğitim faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. 19 Kasım'da e-dönüşüm uygulamaları konularında seminerlerimizi gerçekleştireceğiz. Yine mesleğimizle ilgili güncel konularla ilgili eğitim planlamamız devam etmektedir" dedi.



Göreve geldikleri günden itibaren tüm projeleri uygulamaya koyduklarını belirten Başkan Erdal, "Göreve birçok projeyle başladık. Bu doğrultuda mesleğimizle ilgili eğitim seminerlerini başarıyla gerçekleştirdik. Yeni ruhsat alan meslektaşlarımıza ruhsat dağıtım töreni düzenledik. Odamızın e-dönüşümünü hızla tamamlıyoruz. Stajyerlerimize yönelik staja giriş ve yeterlilik sınavlarına hazırlık kurslarını başarıyla tamamladık. Üyelerimizin katıldığı ileri düzey Excel eğitimlerini başarıyla tamamladık" diye konuştu. - KONYA