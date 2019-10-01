Son Dakika Haberleri: Konya SMMMO'da eğitimler devam ediyor
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Konya SMMMO'da eğitimler devam ediyor

56 dakika önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası (SMMMO) tarafından, mali müşavirlik mesleğine ilk adımı atacak olan adaylara yönelik verilen eğitimler sürüyor.

Konya SMMMO'da eğitimler devam ediyor, System.String[]

Konya Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası (SMMMO) tarafından, mali müşavirlik mesleğine ilk adımı atacak olan adaylara yönelik verilen eğitimler sürüyor.


Konya SMMMO tarafından, mali müşavirliğe ilk adımı atacak olan adaylara yönelik verilen Staja Giriş Sınavına hazırlık ve SMMM sınavlarına hazırlık kursları, oda hizmet binasındaki eğitim sınıflarında devam ediyor. Eğitim kurslarını ziyaret ederek hem meslektaş adaylarıyla hem de eğitmenlerle sohbet eden Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Staja Giriş Sınavına hazırlık ve SMMM sınavlarına yönelik oda hizmet binasında hazırlık kurslarımızı açtık ve kısa sürede kayıtlar için yoğun başvuru oldu. Meslektaş adaylarımız için klasik eğitimler yerine içerisinde deneme sınavı ve etüt derslerinin olduğu yeni eğitim modelini uygulamaya aldık. Bu eğitim modeliyle birlikte kurslarımıza son dönemlerdeki en yüksek katılım sağlandı. Eğitimlerimiz alanlarında uzman eğitmenlerimizle birlikte şuana kadar hatasız şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
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