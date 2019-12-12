Konya SMMMO'da KDV iadesi semineri - Son Dakika
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Konya SMMMO'da KDV iadesi semineri

6 saat önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (SMMMO) üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetlerine "KDV İadesi" bilgilendirme semineriyle devam edildi.

Konya SMMMO'da KDV iadesi semineri, System.String[]

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (SMMMO) üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetlerine "KDV İadesi" bilgilendirme semineriyle devam edildi.


Seminer sunumu Yeminli Mali Müşavir (YMM) Erkan Gürboğa tarafından yapıldı. Seminere çok sayıda oda üyesi ve stajyeri katılırken Konya SMMM Odasının üyelerine ve stajyerlerine yönelik e-sertifika hizmetide KDV iadesi semineriyle başladı.


Seminer açılış konuşmasını yapan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Mesleğimizle ilgili güncel konu olan e-dönüşüm uygulamaları konusunda hem Konya merkezinde hem de ilçelerimizde eğitim seminerlerimizi tamamladık. Ayrıca Vergi Dairesi Başkanlığımızla birlikte 18 Aralıkta e-uygulamalarla ilgili seminerimizi oda hizmet binamızda gerçekleştireceğiz. Eğitimle ilgili seminerlerimizin yanında kurs faaliyetlerimiz de devam ediyor. Bilirkişilik ve uzlaştırmacı eğitimlerimizi başarıyla tamamladık. Konkordato komiserliği kursumuzun birinci grup eğitimleri 17 Aralıkta başlayacak. Eğitim faaliyetlerimizin yanında teknolojiyle ilgili hizmetlerimize de devam ediyoruz. Kısa süre önce odamızın whatsapp hattını işleme aldık. Siz değerli üyelerimize kısa mesajın yanında whatsapp üzerinden her türlü mesleki ve güncel bilgiyi ulaştıracağız. Ayrıca bugün seminer girişinde de gördüğünüz üzere dijital imzalı sertifika projemizi hayata geçirdik. Artık tüm eğitim faaliyetlerimizde dijital ortamda katılımcı yoklaması yapılacaktır" şeklinde konuştu.


Seminer sonunda Konya SMMM Odası tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Temel Eğitimleri ve İleri Düzey Excel Eğitimlerinin sertifika töreni yapıldı. - KONYA

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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