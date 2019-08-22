Son Dakika Haberleri: Konya SMMMO'da Staja Giriş Sınavına hazırlık kursu başladı
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Konya SMMMO'da Staja Giriş Sınavına hazırlık kursu başladı

1 saat önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) mali müşavirlik mesleğine girişte ilk adım olan Staja Giriş Sınavına hazırlık kursu yoğun katılımla başladı.

Konya SMMMO'da Staja Giriş Sınavına hazırlık kursu başladı, System.String[]

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) mali müşavirlik mesleğine girişte ilk adım olan Staja Giriş Sınavına hazırlık kursu yoğun katılımla başladı.


Kurs açılışında konuşan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Staja giriş sınavı için oda hizmet binasında hazırlık kursumuzu açtık ve kısa sürede kayıtlar için yoğun başvuru oldu. Staja giriş sınavı gerek içerik olarak gerekse mesleki konular açısından iyi hazırlık yapılması gereken bir sınav. Bu sebeple ilk defa uygulanacak olan deneme sınavı ve sınav öncesi etüt derslerini içeren hazırlık kursumuzu başlatıyoruz. Özellikle deneme sınavımız yapılacak genel sınavın birebir aynısı olacak" şeklinde konuştu.


Eğitmen kadrolarında da önemli derecede değişiklikler yaptıklarını kaydeden Erdal, "Staja Giriş Sınavına hazırlık kurslarımızı her dönem aynı müfredatla açacağız. Konya SMMM Odası olarak eğitime ve gelişime önem veren bir yapıda mesleğimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kurs açılışına kursiyerlerle birlikte oda yönetim kurulu ve Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Konya Şubesi Yönetimi katıldı. - KONYA

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
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