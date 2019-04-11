Konya Smmmo'dan Üyelere Seminer

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) "Kurumlar Vergisi Beyanında Özellik Arz Eden Konular, Mükellef Odaklı Vergileme ve Vergilemede Dijitalleşme" konulu seminer düzenlendi.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) "Kurumlar Vergisi Beyanında Özellik Arz Eden Konular, Mükellef Odaklı Vergileme ve Vergilemede Dijitalleşme" konulu seminer düzenlendi.



Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver'in de katılımı ile gerçekleşen seminere mali müşavirler yoğun ilgi gösterdi. TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Eray Mercan ve Konya Vergi Dairesi Grup Müdürü Emrah Yalçın'ın sunumlarıyla seminer başarıyla tamamlandı. Seminerde açılış konuşmasını yapan Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, mesleki anlamda bilgilerini güncellemek ve yeni çıkan mevzuatları takip etmek için üyelere yönelik eğitimlerin aralıksız devam ettiğini, mevzuatların sürekli değiştiği ve bu değişimleri meslektaşlarının takip etmesi gerektiğini belirtti. Özselek, "Bugün düzenleyeceğimiz seminerimizde Kurumlar Vergisinde özellik arz eden konuları hatırlatmak için ve vergide bürokrasiyi azaltmak için başlatılan dijital dönüşüm süreci hakkında bilgi almak için buradayız" dedi.



Başkan Özselek, Mart ayını yoğun bir şekilde geçirdiklerini belirterek, "Aynı şekilde Nisan ayı da yoğun iş temposu ile devam edecek. Oda yönetimi olarak eğitim faaliyetlerinin yanında sosyal etkinliklere de önem veriyoruz. İş hayatının stresinden bir nebze uzaklaşmak, yoğun iş tempomuz nedeniyle ihmal ettiğimiz sosyal hayatımızı biraz olsun aktifleştirmek için 1 - 4 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da 3. Yaza İlk Adım Eğitim Semineri programını düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.



Başkan Özselek'in ardından kürsüye gelen Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver ise "Gelir İdaresi Başkanlığı artık E-dönüşüm süreçlerinde çok ciddi aşamalar kaydetmiş, elektronik defterle başlamış, bugüne gelindiğinde hazır beyan sistemi gibi birçok alanda aşamalar kaydetmiştir. 2018 yılında 1.4 milyon beyanı Hazır beyan sistemi üzerinden alınmıştır. 2018 bütçe gelirlerinin yüzde 86'sını bütçe gelirleri oluşturmaktadır. Vergi hepimizin geleceğidir. Sizler verginin düzenli ödenmesi noktasında elinizden gelen gayreti sarf ediyorsunuz" diyerek mali müşavirler ile vergi daireleri arasında gerçekleşen işbirliğinin öneme dikkat çekti.



Konuşmanın ardından Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver'e, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Eray Mercan tarafından plaket verildi. Konya SMMM Odasında düzenlenen seminer ile mali müşavirler Kurumlar Vergisi beyanında özellik arz eden konular, vergide dijitalleşme konuları hakkında bilgilendirildi. Sunumun tamamlanmasının ardından TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Eray Mercan'a ve Konya Vergi Dairesi Grup Müdürü Emrah Yalçın'a plaket verildi. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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