Konya Smmmo'dan Yapılandırma Uyarısı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, 27 Ağustos tarihinde başvuruları sona eren ve mükelleflerin 31 Mart 2018 tarihi öncesine ait borçlarını yapılandırmalarını sağlayan 7143 Sayılı Yapılandırma Kanununda, 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak...

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, 27 Ağustos tarihinde başvuruları sona eren ve mükelleflerin 31 Mart 2018 tarihi öncesine ait borçlarını yapılandırmalarını sağlayan 7143 Sayılı Yapılandırma Kanununda, 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatıldığına dikkat çekti.



Başkan Özselek yaptığı açıklamada, 31 Mart 2018 tarihi öncesine ait birikmiş ödenmemiş borçlarını yapılandırmak için başvuru sayısının 6 milyon olduğunun altını çizdi. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile yapılandırılan borçların ancak 3 milyon kişi tarafından ödendiğini belirten Özselek, yapılandırmaya başvurarak ödeme yapamayan vatandaşlar ve mükellefler için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba kanun teklifi ile ödeyemedikleri borçlarını şuan ki faizi ile ödeyerek yapılandırma devam edebilecekleri hususunda uyarılarda bulundu.



Başkan Seyit Faruk Özselek açıklamanın devamında, "Bazı nedenlerden dolayı yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükelleflerimiz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba kanun teklifi ile ödeyemedikleri borçlarını şuan ki faizi ile ödeyerek yapılandırma devam edebilecekler. Torba kanun teklifine, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödeyememiş olan mükellefler, bu ödemelerini 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam etmeleri hükmü eklenerek bir imkan daha sağlanmıştır. Yalnız taksitleri için vadesinden 28 Şubata kadar yüzde 2 gecikme zammı hesaplanacaktır. Ayrıca Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri de 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır. Son kez tanınan bu imkan ile birlikte ödeme yapan mükelleflerimiz yapılandırmaları bozulmadan ve kalan borçlarını 7143 Sayılı Kanun Kapsamında taksitler halinde ödeyebileceklerdir" diye konuştu.



Başkan Özselek, "7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu gibi, geçmiş dönemlerde çıkarılan 6736 ve 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunlarının da halen ödemeleri devam etmektedir. Bu kanunların ödemeleri içinde bir torba kanun teklifi verilerek, kanundan yararlanan ve ödemelerini yapamamış olan mükellefler ve vatandaşlar içinde ek bir süre verilerek ile tekrar yapılandırmalarına devam edebilmeleri sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.



Özselek, geçmiş yapılandırma kanunları içinde ödeyemeyen mükellefler içinde süre uzatımı yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. - KONYA

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