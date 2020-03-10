Konya SMMMO halı saha futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya SMMMO halı saha futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika

Konya SMMMO halı saha futbol turnuvası sona erdi

7 saat önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen ve meslek mensuplarının katıldığı halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Konya SMMMO halı saha futbol turnuvası sona erdi, System.String[]

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen ve meslek mensuplarının katıldığı halı saha futbol turnuvası sona erdi.


Konya SMMMO tarafından gerçekleştirilen 11 takımın katıldığı ve 2 grup halinde oynanan halı saha futbol turnuvası final ve üçüncülük-dördüncülük maçlarıyla sona erdi.


Turnuvayı düzenleme amaçlarının oda üyelerini ve stajyerlerini bir araya getirerek hem meslektaşlar arası kaynaşmayı sağlamayı hem de meslektaşların iş stresinden uzak kalmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Konya Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz halı saha futbol turnuvamıza toplamda 11 takım katıldı. 2 grup halinde oynanan maçlarla birlikte gruptan çıkan takımlarımız bugün final ve üçüncülük-dördüncülük maçı oynadılar. Konya Mali Müşavirler Odası olarak ilk defa puanlı lig usulü halı saha turnuvası düzenledik. Meslektaşlarımızın da bu turnuvaya ilgisi bizleri oldukça memnun etti. Mali Müşavirler Odası olarak bir amacımız da sosyal etkinliklerle meslektaşlarımızı bir araya getirmek. Halı saha turnuvamızda sosyal etkinliklerimiz kapsamında düzenlendi. Ben turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, gruplarından çıkarak yarı final ve final oynayan takımlarımızı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Şehitler unutulmadı


Turnuva finaline katılan takımlar, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" ve "Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz" pankartlarıyla sahaya çıktı. Turnuva fikstürüne göre final müsabakalarının geçtiğimiz hafta oynanması belirlenmişken, İdlib'de yaşanan hain saldırı sebebiyle ertelendiğini kaydeden Başkan Erdal, "İdlib'de yaşanan hain saldırı bizleri derinden üzmüştür. Konya Mali Müşavirler Odası olarak 1-7 Mart muhasebe haftası nedeniyle düzenlediğimiz birçok organizasyonu hain saldırı nedeniyle iptal ettik. Turnuva finalimizi de muhasebe haftamızda tamamlamayı ve kazanan takımlara hediyelerini takdim etmeyi hedefliyorduk fakat hain saldırı sebebiyle finali de bugüne erteledik. Bu doğrultuda şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve acılı ailelerine sabırlar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


Turnuvanın final gününde ilk dört takıma ve turnuvanın gol kralına, oynanan maçlar sonunda kupa ve madalyaları oda yönetimi tarafından takdim edildi. - KONYA

Futbol, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi

Son Dakika Haberleri
20:00 İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti
20:00 Yangını dikiz aynasından fark etti, olası faciayı önledi
20:00 İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
19:59 KOCAELİ Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
19:59 BURSA Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:07:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya SMMMO halı saha futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]