Son Dakika Haberleri: Konya SMMMO ilçelerdeki eğitimlerine devam ediyor
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Konya SMMMO ilçelerdeki eğitimlerine devam ediyor

6 saat önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetlerine ilçelerde de devam ediyor.

Konya SMMMO ilçelerdeki eğitimlerine devam ediyor, System.String[]

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetlerine ilçelerde de devam ediyor.


Karapınar ve Ereğli'de düzenlenen "E- Dönüşüm Uygulamaları" bilgilendirme seminerine çok sayıda oda üyesi katıldı.


Seminerlerin açılış konuşmasını yapan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Bugün e-dönüşüm uygulamaları konularında seminerlerimizi gerçekleştireceğiz. Eğitim sunumumuz meslektaşımız İdris Tuncer tarafından yapılacaktır. Aslında toplumun her kesimini ilgilendiren e-fatura ve diğer değişiklikler her mükellefin bilmesi gereken önemli konular. Ayrıca e-fatura, e-arşiv belgesi sayesinde mükelleflerin tasarruf yapacağı yetkililer tarafından ifade edilmektedir. Sistem yeni olduğu için mutlaka beraberinde bazı sıkıntılar getirecektir fakat meslektaşlarımla, işletmelerin başarılı çalışmasıyla bunları en kısa zamanda aşacaklarına inanıyorum. Bizlere düşen görev ise Meslektaşlarımızı ve mükellefleri en iyi şekilde e-dönüşüm konusunda bilgilendirmek olduğuna inanıyorum. Yapmak istediğimiz sadece daha fazla bilgi ile mükelleflerin, iş camiasının devletle olan ilişkilerinin daha sağlam gerçekleşmesini ve her hangi bir yaptırıma maruz kalmamalarını sağlamaktır" dedi.


Oda Başkanı Abdil Erdal'ın açılış konuşmasından sonra Karapınar ve Ereğli'de "E-Dönüşüm Uygulamaları" konusunda sunum yapıldı. - KONYA

Karapınar, Dönüşüm, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
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