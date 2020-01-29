Konya SMMMO'ndan puanlı halı saha turnuvası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya SMMMO'ndan puanlı halı saha turnuvası - Son Dakika

Konya SMMMO'ndan puanlı halı saha turnuvası

7 saat önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından üye ve stajyerlerine yönelik sosyal faaliyetler kapsamında ilk kez düzenlenen puanlı halı saha turnuvasına birçok meslek mensubu takımlarını oluşturarak katılıyor.

Konya SMMMO'ndan puanlı halı saha turnuvası, System.String[]

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından üye ve stajyerlerine yönelik sosyal faaliyetler kapsamında ilk kez düzenlenen puanlı halı saha turnuvasına birçok meslek mensubu takımlarını oluşturarak katılıyor.


Puanlı lig usulüne göre oynanacak olan halı saha turnuvasının grup kura çekimi ve fikstür bilgilendirmesi takım kaptanı olan mali müşavirlerinde katılımıyla oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Turnuva hakkında bilgi veren Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Meslektaşlarımızın yoğun iş temposu karşısında rahatlamaya ve sosyal faaliyetlere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultu da Konya SMMMO olarak ilk kez sadece meslektaşlarımızın katıldığı puanlı halı saha turnuvamızı gerçekleştireceğiz. Bugün meslektaşlarımızın katılımıyla grup kuralarının çekilişini ve maç fikstürünün oluşturulmasını sağladık. Mesleğimize ve meslektaşımıza sadece mesleki anlamda değil planladığımız sosyal faaliyetlerle de hizmet etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
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