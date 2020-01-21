Konya soba kurma tartışması sırasında babasını boğazından bıçakladı - Son Dakika
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Konya soba kurma tartışması sırasında babasını boğazından bıçakladı

7 saat önce

Soba kurma tartışması sırasında babasını boğazından bıçakladıKONYA'da İsmail T. (23), soba kurma yüzünden çıkan tartışmada babası Ömer T.'yi (47) boğazından bıçakladı.

Soba kurma tartışması sırasında babasını boğazından bıçakladı

KONYA'da İsmail T. (23), soba kurma yüzünden çıkan tartışmada babası Ömer T.'yi (47) boğazından bıçakladı. İsmail T., gözaltına alınırken, Ömer T. de hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Nisan Sokak'ta meydana geldi. İsmail T. ve babası Ömer T. ile evde soba kurarken tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail T., babasına bıçakla saldırıp boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ömer T., aile fertleri tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmail T. de polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Konya soba kurma tartışması sırasında babasını boğazından bıçakladı

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:56 Kaynak: DHA
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