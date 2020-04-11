Konya sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı - Son Dakika

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Konya sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Konya sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Konya sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Konya kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.
Kentteki ışıklı tabelalara "48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Lütfen sokağa çıkmayın" yazıları yansıtıldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Bekçiler de ana caddelerde ve kentin değişik yerlerinde görev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:06 Kaynak: AA
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