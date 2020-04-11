Konya, sokağa çıkmaya yasağının ardından sessizliğe büründü - Son Dakika

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Konya, sokağa çıkmaya yasağının ardından sessizliğe büründü
6 saat önce
Konya, sokağa çıkmaya yasağının ardından sessizliğe büründüKONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamığından 48 saat sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerden itibaren adeta sessizliği büründü.
Konya, sokağa çıkmaya yasağının ardından sessizliğe büründü
KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamığından 48 saat sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerden itibaren adeta sessizliği büründü. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınladı. Saat 24.00'dan itibaren Konya sokaklarında araçlarıyla son anda evlerine gitmeye çalışanlar ise fırından ekmek almak isteyen çok az sayıda kişinin dışında adeta sessizliğe büründü. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da bazı noktalarda elektronik olarak 48 saat sokağa çıkma yasağını uygulandığına yönelik uyarılarak yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:26 Kaynak: DHA
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