KONYA Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polis tarafından sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Narkotik Suçlarla Mücadelesi ile Seydişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sokaklarla uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebeke üyesi olduğu öne sürülen 8 kişinin kimliğini belirledi. Şüphelilerden 1'nin Antalya'da cezaevinde tutuklu olduğu saptandı. Ardından geçen salı günü daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda Tayfur B., Taha G., Nedim M.,Gözde A., Ali B. eşi Büşra B. ve Gökhan K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 545 gram esrar, 12 gram eroin, 68 gram metanfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden Büşra B, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.