Konya sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Konya sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

6 saat önce

Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandıKONYA'nın Karatay ilçesinde yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekle ateş açtığı Enver Yeşilova (62), bacağından yaralandı.

Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

KONYA'nın Karatay ilçesinde yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekle ateş açtığı Enver Yeşilova (62), bacağından yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Azlık Sokak'ta meydana geldi. Enver Yeşilova, sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan kaçarken, bacağından yaralanan Yeşilova kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Enver Yeşilova'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Konya sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

Yeşilova, Karatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:21 Kaynak: DHA
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