Konya sosyal medyada paylaşım yapan deaş üyesi, adliyede

Sosyal medyada paylaşım yapan DEAŞ üyesi, adliyede

KONYA'da bir kağıda Arapça 'Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazıp fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. El Halil sorgusunda, sosyal medyada tanıştığı bir kişinin böyle bir paylaşım yapmasını istediği, bu paylaşım için de kendisine para göndereceğini söylediği öğrenildi.

1 yıldır Türkiye'de yaşayan ve 1 aydır da Konya'da oturan Suriye uyruklu sığınmacı Hasen El Halil, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, 16 Eylül günü Arapça yazılı bir not paylaştı. Alaeddin Tepesi'nden kenti gösteren bir fotoğrafla Arapça olarak Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazması dikkat çekti.

Notun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hasan El Halil'i yakalayıp gözaltına aldı. Suriye'nin İdlip kenti nüfusuna kayıtlı El Halil'in polisteki sorgusunda sosyal medyada tanıştığı bir kişinin kendisine böyle bir paylaşım yapmasını istediğini, bunun karşılığında ise para göndereceğini ancak parayı daha göndermediğini öne sürdüğü öğrenildi. Hasen El Halil, sorgusunun ardından bugün 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandasını yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.