Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi - Son Dakika Spor

Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi

6 saat önce

Konyaspor'un maçlarını oynadığı Konya Büyükşehir Belediye Stadı dezenfekte edildi.

Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi, System.String[]

Konyaspor'un maçlarını oynadığı Konya Büyükşehir Belediye Stadı dezenfekte edildi.


Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele ve önlem amacıyla Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında Konya stadını ilaçladı.


Konyaspor'un Süper Ligin 26. hafta maçında 14 Mart Cumartesi günü sahasında seyircisiz oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi Konya stadı soyunma odaları, koridorlar, tuvaletler başta olmak üzere tribünler ve yedek kulübeleri dezenfekte edildi. Özel kıyafetli görevlilerin yaptığı çalışmalarda açık ve kapalı alanların tamamı temizlendi. - KONYA

Fenerbahçe, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Fenerbahçe'de 7 isim Konyaspor maçında yok Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti

Son Dakika Haberleri
22:36 Maçın ardından
22:34 Bursaspor'dan taraftarlarına corona virüsü çağrısı!
22:34 Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti
22:33 Sedat Ağçay'da kırık var
22:20 Futbol: Süper Lig

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:43:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]