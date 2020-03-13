Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Konyaspor'un maçlarını oynadığı Konya Büyükşehir Belediye Stadı dezenfekte edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele ve önlem amacıyla Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında Konya stadını ilaçladı.

Konyaspor'un Süper Ligin 26. hafta maçında 14 Mart Cumartesi günü sahasında seyircisiz oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi Konya stadı soyunma odaları, koridorlar, tuvaletler başta olmak üzere tribünler ve yedek kulübeleri dezenfekte edildi. Özel kıyafetli görevlilerin yaptığı çalışmalarda açık ve kapalı alanların tamamı temizlendi.

(İHA)