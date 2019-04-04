Son Dakika Haberleri: Konya Stk Platformu "16. Ufuk Turu"Nu Kayseri'de Düzenleyecek

Konya Stk Platformu "16. Ufuk Turu"Nu Kayseri'de Düzenleyecek

57 dakika önce

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi işbirliğiyle Kayseri'de "16. Ufuk Turu" düzenlenecek.

Konya Stk Platformu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi işbirliğiyle Kayseri'de "16. Ufuk Turu" düzenlenecek.

Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, 24-28 Nisan tarihlerinde Kayseri'de "Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı" temasıyla düzenleyecekleri programa ilişkin bilgi verdi.

Programın içeriğini anlatan Görgülügil, "16. Ufuk Turu'muz kapsamında çeşitli etkinlik ve toplantılar düzenleyeceğiz. 25 Nisan'da Kayseri'de açılışını yapacağımız programda, 'sosyal sorumluluğun temelleri', 'aile ve eğitimde sosyal sorumluluk', 'sosyal sorumluluk bağlamında ekonomi ve iş hayatı', 'yönetim ve sosyal sorumluluk' konularında değerlendirme ve bilgilendirme toplantılarımız olacak. Programımız 27 Nisan Cumartesi günü Kayseri kültür gezisi ve 28 Nisan Pazar günü sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlanacak." diye konuştu.

AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır da sivil toplum kuruluşlarının şehirlerin kalkınması, gelişmesi, mevcut yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından önemli olduğuna işaret etti.

Kayır, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, platform temsilcilerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:33 Kaynak: AA

Kayseri, Konya, Güncel
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