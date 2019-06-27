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KONYA SULAMA KANALINA DÜŞEN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KURTARILDI

29 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sulama kanalına düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halat sayesinde, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sulama kanalına düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halat sayesinde, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Bekdemir Mahallesi Gembil mevkiinde çoban tarafından otlatılan büyükbaş hayvanlardan biri sulama kanalına düştü. Kendi imkanlarıyla çıkartılamayınca Beyşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halat sayesinde, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Ardından da sahibi Hasan Hüseyin Baş'a (55) teslim edildi.
KONYA SULAMA KANALINA DÜŞEN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KURTARILDI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:21 Kaynak: DHA
Beyşehir, İtfaiye, Konya, Güncel
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