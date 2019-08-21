Son Dakika Haberleri: KONYA Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
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KONYA Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

8 dakika önce

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldıKONYA'nın Seydişehir ilçesinde, sulama kanalına düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, sulama kanalına düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Seydişehir'e bağlı Gevrekli Mahallesi'ndeki sulama kanalına köpeğin düşüp, sürüklendiğini görenler, belediyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği kurtarmak için kanala girdi. Akıntıya kapılıp, sürüklenen köpek, 15 dakikalık çalışma sonucu kurtarıldı. Veterinere götürülerek, gerekli kontrolleri yapılan köpek, serbest bırakıldı.

Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:29 Kaynak: DHA
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