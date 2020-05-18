KONYA Sulama kanalına karışan anaç balıklar elbirliğiyle kurtarıldı - Son Dakika

Sulama kanalına karışan anaç balıklar elbirliğiyle kurtarıldı

KONYA'da Beyşehir Gölü'nde akan suyla tarımsal sulama kanalına sürüklenen anaç balıklar teker teker yakalanarak tekrar göle bırakıldı. Kurtarma çalışmalarına vatandaşlar, polis ve zabıta ekipleri de destek oldu.

Beyşehir Gölü'nden tarımsal sulamada kullanılmak üzere Beyşehir Suğla-Apa kanalına su verildi. Bunun üzerine göldeki anaç sazan balıkların bir kısmı da suyun akıntısıyla birlikte kanala sürüklendi. Durumu fark eden Beyşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, balık popülasyonunu göz önünde bulundurarak kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşlar ve zabıtanın da yardımıyla sürüklenen balıklar kurtarılarak gölün derin alanlarına bırakıldı. Yaklaşık 20 anaç sazan balığını göle kazandırıldığını belirten ekipler, üreme ve yumurtalama dönemi olduğu için bu 20 balığın binlerce balığa eş değer olduğunu belirtti.

Balıkların tekrar göle kazandırılma çalışmalarına gönüllü katılan Mehmet Kaya, 'Kanala akan anaç balıkları göle kazandırıyoruz. Gölümüzdeki balık popülasyonu düşmesin, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri görevlilerinden böyle bir istek geldi. Biz de bu isteğe cevap vererek vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Çok fazla ağ attık göl suyunun seviyesi çok yüksek fazla balık yakalayamadık ama birazdan devlet su işleri kapakları kapatacak suyun azalması ile hepsini yakalayacağız inşallah. Şu ana kadar 8 -10 adet anaç balık yakaladık ama daha fazla yakalayacağız' dedi.

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