Son Dakika Haberleri: KONYA Suların çekildiği Cihanbeyli Göleti'nde balık ölümleri
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KONYA Suların çekildiği Cihanbeyli Göleti'nde balık ölümleri

1 saat önce

Suların çekildiği Cihanbeyli Göleti'nde balık ölümleriKonya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tarımsal sulamaya katkı sağlayan Cihanbeyli Göleti'ndeki suların çekilmesiyle balıklar, telef olmaya başladı.

Suların çekildiği Cihanbeyli Göleti'nde balık ölümleri
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tarımsal sulamaya katkı sağlayan Cihanbeyli Göleti'ndeki suların çekilmesiyle balıklar, telef olmaya başladı.
Cihanbeyli'de, 1987 yılında tarımsal sulamada kullanılmak üzere yaptırılan Cihanbeyli Göleti, aşırı sıcakların ardından sularının çekilmesiyle bataklığa döndü. Göletteki balıklar ise kıyıya vurmaya başladı. Çevre sakinleri, göletin kısa sürede suyunun çekildiğini, kıyıya vuran balıkların kokusunun da rahatsız olduklarını belirtti. Telef olan balıklar, bölgedeki kuşlara yem oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 02:36 Kaynak: DHA
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