Konya sunucu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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Konya sunucu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı
7 saat önce
Sunucu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadıSüper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpayı konuk etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:47 Kaynak: DHA
Sunucu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Süper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpayı konuk etti. Maç öncesi Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimleri stad hoperlörlerinden okunurken, taraftarlarda 'burada' diye yanıt verdi. Şehitlerin isimlerini okuyan sunucu Mustafa Durmuş isimleri okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre duraksayan Durmuş, daha sonra isimleri okumaya devam etti. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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