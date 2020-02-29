Konya sunucu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya sunucu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Konya sunucu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

7 saat önce

Sunucu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadıSüper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpayı konuk etti.

Sunucu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpayı konuk etti. Maç öncesi Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimleri stad hoperlörlerinden okunurken, taraftarlarda 'burada' diye yanıt verdi. Şehitlerin isimlerini okuyan sunucu Mustafa Durmuş isimleri okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre duraksayan Durmuş, daha sonra isimleri okumaya devam etti. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Konya sunucu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

İttifak Holding, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:47 Kaynak: DHA
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