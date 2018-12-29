Konya Suriyeli Ailenin Evinde Çıkan Yangında 4 Kardeş Ağır Yaralandı
1 saat önce
Suriyeli ailenin evinde çıkan yangında 4 kardeş ağır yaralandıKONYA'nın Karatay ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaşları 4 ila 11 arasında değişen 4 kardeş, dumandan zehirlendi.
Suriyeli ailenin evinde çıkan yangında 4 kardeş ağır yaralandı
KONYA'nın Karatay ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaşları 4 ila 11 arasında değişen 4 kardeş, dumandan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Yangın, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şehri Ayin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre baba Hüseyin El Abdullah işe gittikten sonra anne Fatima El Abdullah, 4 çocuğunu evde bırakıp yiyecek almak için çıktı. Kısa sürede geri dönen anne, evden dumanlar yükseldiğini görünce komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevre sakinleri içeri girip, Rim El Abdullah (11), Velid El Abdullah (10), Hasan El Abdullah (5) ve Muhammed El Abdullah'ı(4) dışarı çıkardı. 4'ü de yoğun dumandan etkilenen ve birinde yanıklar olan kardeşler, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çocukların durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenildi. Kardeşlerden Velid El Abdullah'ın ise engelli olduğu bildirildi.
İtfaiye ekiplerince söndürüp kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangına çocukların odasında bulunan sobanın neden olmuş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:52 Kaynak: DHA
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