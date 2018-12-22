Konya Suriyeli Grup, Suriyelilerin Evini Bastı 2 Yaralı
5 saat önce
Konya'da, iddiaya göre Suriyeli bir grup, yine Suriyelilere ait olan evi bastı, çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Konya
'da, iddiaya göre Suriyeli bir grup, yine Suriyelilere ait olan evi bastı, çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram
ilçesi Şükran Mahallesi Kale
Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli olan grup, henüz bilinmeyen nedenle Suriyeli başka bir gruba ait evi bastı. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Mustafa El Hasan (16) ve Hanı Alhasan (30) göğsünden aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Numune Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hanı Alhasan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis
, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:49 Kaynak: DHA
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