Konya Tabip Odası Başkanı Çetin: Toplu organizasyonlar vaka sayılarını artırıyor - Son Dakika

Konya Tabip Odası Başkanı Çetin: Toplu organizasyonlar vaka sayılarını artırıyor

KONYA Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, pozitif diye eve gönderilen, evde kendisini izole etmesi istenilen hastaların dışarıda dolaşmalarının vaka artışının hızlanmasına neden olduğunu söyledi.

Konya Tabip Odası Başkanı Çetin: Toplu organizasyonlar vaka sayılarını artırıyor, System.String[]

KONYA Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, pozitif diye eve gönderilen, evde kendisini izole etmesi istenilen hastaların dışarıda dolaşmalarının vaka artışının hızlanmasına neden olduğunu söyledi. Vakaların daha çok toplu organizasyonlardan sonra arttığını belirten Çetin, "Sayın valimize de teklif ettim. Cenazelerin vakit namazlarından sonra defnedilmesini yasaklamak gerekiyor. Cenazeleri 15-20 kişi ile sınırlandırmak gerekiyor" dedi.

Konya, koronavirüs vaka artış oranlarında, iller arasında ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Kentte, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birçok tedbir alınmasına rağmen halkın özellikle maske ve mesafe kurallarına gereken önemi vermediği gözleniyor. Tabip Odası Konya Şube Başkanı Dr. Eyüp Çetin de vaka artışlarında, halkın maske, mesafe ve hijyen kurallarına duyarsız davranmalarının etkili olduğunu söyledi. Çetin, "Vaka sayılarındaki artışı vatandaşımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına duyarsız davranmalarına bağlıyoruz; ama o aşama geçti. Halen maske takmayan insanları görüyoruz. Fakat bunu normal söyleyerek taktırılacak gibi de görünmüyor. Yaptırım uygulanması gerekiyor. Bunun haricinde evine pozitifsin diye gönderdiğimiz, evde kendini izole etmesini istediğimiz insanların sokakta elini kolunu sallayarak dolaşması, bu artışın hızlanmasına sebep oldu. Dolayasıyla izolasyon ve filyasyon ekiplerimizin söylemlerine vatandaşın çok iyi itibar etmesi gerekiyor. Yakın bir temas olduğu zaman kimsenin kendisine bir şey söylemeden kendisini izole etmesi ve 14 gün kimseyle temas kurmaması gerekiyor" dedi.

'POZİTİF KİŞİLERİN İŞE GİTTİĞİ YÖNÜNDE İHBARLAR ALIYORUZ'Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen bazı kişilerin işe gitmeye devam ettiğini belirten Çetin, "Şu anda pozitif olan, PCR sürüntüsü pozitif olan insanların işlerine gittikleri yönünde ihbarlar almaya başladık. Doktor arkadaşlarımızdan bize bu yönde bildirimler oluyor. Biz de Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'mıza bunları bildirerek dolaylı olarak ihbar etmiş oluyoruz" diye konuştu.Toplu organizasyonların da vaka artışında önemli etken olduğunun altını çizen Çetin, "Daha çok vakaların bu tür toplu organizasyonlardan sonra ortaya çıktığını vatandaştan aldığımız bilgiler sonucunda öğrenmiş oluyoruz. Sayın valimize de teklif ettim. Cenazelerin vakit namazlarından sonra defnedilmesini yasaklamak gerekiyor. Cenazeleri 15-20 kişi ile sınırlandırmak gerekiyor. Bazı toplum liderleri veya saygıdeğer insanların vefatında herkesin onun cenazesine katılma alışkanlığından vazgeçilmesi gerekiyor. Eski alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerekiyor. Bu tür kalabalıklarla maalesef bulaş çok daha fazla oluyor" dedi.

Öte yandan kentte artan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına da yansıdı. Koronavirüs yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada, son 2 ay içinde kırmızı alanların (yüksek riskli alan) artması dikkat çekti.


Koronavirüs, Konya, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:25

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya Tabip Odası Başkanı Çetin: Toplu organizasyonlar vaka sayılarını artırıyor - Son Dakika
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