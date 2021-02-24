Son dakika! Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' koduyla yapılsın - Son Dakika
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Son dakika! Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' koduyla yapılsın

24.02.2021 08:35
Son dakika! Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' koduyla yapılsın

Edinilen son dakika haberine göre KONYA'da, koronavirüs vaka sayılarının artmasını değerlendiren Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, iş dünyasında tedbirlere ve hafta sonu kısıtlamalarına uyulmadığına, aileler arası ziyaretlerin devam ettiğine dikkat çekti.

KONYA'da, koronavirüs vaka sayılarının artmasını değerlendiren Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, iş dünyasında tedbirlere ve hafta sonu kısıtlamalarına uyulmadığına, aileler arası ziyaretlerin devam ettiğine dikkat çekti. İllere giriş- çıkışların 'HES' koduyla yapılmasını öneren Çetin, "Konya Tabip Odası olarak, yüksek risk grubu olan illerin giriş- çıkışlarının 'HES' koduyla kontrol edilmesini öneriyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 7 günlük il bazında vaka sayılarının açıklanmasıyla Konya, 100 bin kişide 106 kişiyle en çok vaka görülen iller arasında ilk 12'ye girdi. Koronavirüs vakalarındaki artışı değerlendiren Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, iş dünyasında tedbirlere ve hafta sonu kısıtlamalarına uyulmadığını, aileler arası ziyaretlerin devam ettiğini vurguladı. Dr. Çetin, "1 yıldır insanlarımız tedbirlere uyma konusunda sıkıldılar. Aşıların gündemde olmasıyla vatandaşlarımız, aşılar hemen koruyacak gibi bir anlam çıkardı. Aşılara çok güveniyoruz. Sonuçta 1 milyon 200 bin ikinci doz aşı yapıldı şu an itibarıyla. Belirli bir yüzde 50-60 oranına ulaşmadan da toplumumuzda aşı herhangi bir koruyuculuk yapmayacak. Maske, mesafe ve hijyen dediğimiz bu işin 3 temel unsuruna Konya'da özellikle iş dünyasında henüz tam uyduğumuzu söyleyemeyiz. Sanayi kesiminde maskesiz çalışıldığını görüyorum. Bu çok önemli bir etken. Bir başka boyutu da aileler arası ev ziyaretlerini engelleyemedik. Sadece komşuya gidiyoruz, şeklinde insanlar ev ziyaretlerini sık yapmaya başladılar. Bunlar da bu artışın sebebi, diye düşünüyorum. Sağlık Bakanı'mızın açıkladığı listede Konya olarak 100 binde 106 vaka ile ilk 12'ye girdik. İnşallah en kısa sürede bu banttan çıkmış oluruz" dedi.

'İLLERE GİRİŞ- ÇIKIŞ HES KODUYLA YAPILSIN'

Salgın tedbirleri kapsamında illere giriş- çıkışların 'HES' kodu ile yapılması önerisinde bulunan Dr. Eyüp Çetin, " Sağlık Bakanlığı'mızın her ile kendi yetkilerini devretmesi çok önemli bir karar çünkü 100 binde 7 vaka görülen il ile Konya'yı bir tutmak ve aynı kararları almak mantıksız. Konya Tabip Odası olarak, yüksek risk grubu olan illerin giriş- çıkışların 'HES' kodu ile kontrol edilmesini öneriyorum. Bunun kimseye zararı yok. 'HES' koduyla kontrol edilen riskli kişilerin şehrin girişinden alıp, yurtlara veya otellere götürüp, toplum içine karışmadan 10-12 günlük izolasyonunu sağlayabiliriz" diye konuştu.

'RESTORANLAR KONTROLLÜ AÇILSIN'

Hafta sonu kısıtlamalarını bazı kişilerin suistimal ettiğini savunan Çetin, "Onun için ben hafta sonlarının açılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Hafta içi alışveriş merkezlerinin 22.00 kapanma saatlerinin daha öne çekilerek insanları biraz daha rahatlatmanın tedbirlere uyulması konusunda çok daha verimli olacağı kanaatindeyim" dedi.

Uzun süredir kapalı kalan kafe ve restoranlarla ilgili de öneride bulunan Dr. Çetin, "Restoranların kapalı olması, bazı illegalitelere itiyor insanları. Restoranları da kontrollü bir şekilde açarak, her restoranın metrekare hesabına göre sandalye sayısını belirleyip dışarıda bekletilerek 'HES' koduyla içeri alınması gibi uygulamalarla yasakları ancak bu şekilde gevşetmemiz lazım. Tamamen serbest bir hale getirilmesi zaten şu sayılarla mümkün değil. Konya zaten vaka sayısında bir yükselişe geçti" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklardan görüntülelr-Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin röp

Haber-KAMERA: Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA,


Son dakika! Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' koduyla yapılsın
Son dakika! Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' koduyla yapılsın
Son dakika! Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' koduyla yapılsın
Son dakika! Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' koduyla yapılsın
Son dakika! Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' koduyla yapılsın
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Konya, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' koduyla yapılsın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' koduyla yapılsın - Son Dakika
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