Konya Tabip Odası Başkanı Karaca'dan Dünya Sağlık Günü mesajı - Son Dakika

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaca, mesajında, sağlıklı yaşamın her insanın insan olmaktan dolayı kazandığı bir hak olduğunu belirtti.

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çok kısa sürede tüm dünyaya yayıldığına dikkati çeken Karaca, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü'ne geldiğimiz bu günlerde global bir pandemi olmuştur. Salgının dünyada ortaya çıktığı ilk günden itibaren alınan ve ülkemizde ilk pozitif vakanın görülmesiyle artan önlemlerden bu yana, başta devletimiz olmak üzere sağlık çalışanları olarak halkımıza uyarılarda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Salgının bilinmezliklerinden dolayı sosyal izolasyonun gerekliliğini vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde en büyük temennimiz bu salgının dünyadan en kısa sürede temizlenmesidir. Yine bugün vesilesiyle ilk günden itibaren en ön safta salgınla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarını da milletimiz adına saygı, hürmet ve minnetle anmak istiyorum. Meslek onurumuzun kurtuluş mücadelesi olarak nitelendirdiğim bu mücadelede bu zamana kadar hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, hastalığı devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bizler, sağlık çalışanları olarak tüm gücümüzle tüm insanlık için çalışmaya devam edeceğiz."