Konya-takla atan otomobil, direğe çarptı 4 yaralı - Son Dakika
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Konya-takla atan otomobil, direğe çarptı 4 yaralı

20 dakika önce

Takla atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralıKONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobil takla attıktan sonra direğe çarptı.

Takla atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobil takla attıktan sonra direğe çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Kargacı mezarlığı yakınında meydana geldi. Ayla Şen yönetimindeki 42 AFB 428 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada sürücü Ayla Şen, Mustafa Acar, Ethem Eken ve Aslı Şen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayla Şen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Konya-takla atan otomobil, direğe çarptı 4 yaralı

Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
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