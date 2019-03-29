Son Dakika Haberleri: Konya Tamir Sırasında Otomobilde Yangın Çıktı: 3 Yaralı

Konya Tamir Sırasında Otomobilde Yangın Çıktı: 3 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin tamiri sırasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin tamiri sırasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde Volkan Özyıldız'a ait otomobil tamirhanesinde meydana geldi. Volkan Özyıldız ile işçiler Ömer Cangül ve Suriye uyruklu Muhammet El Ambut, 51 KL 363 plakalı otomobili tamir ederken henüz belirlenemeyen nedenle araç alev aldı. Yangında 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobildeki alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri ve çevresinde de hasar oluştu.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:47 Kaynak: DHA

İtfaiye, Ereğli, Konya, Güncel
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