KONYA Tanker yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı
25 dakika önce
Tanker yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldıÇOK SAYIDA HAYVANIN TELEF OLDUĞU KAZA KAMERADAKonya'nın Çumra ilçesi yakınlarında bir tanker koyun sürüsünün arasına daldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:34 Kaynak: DHA
Tanker yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı
ÇOK SAYIDA HAYVANIN TELEF OLDUĞU KAZA KAMERADA Konya
'nın Çumra
ilçesi yakınlarında bir tanker koyun sürüsünün arasına daldı.Çok sayıda hayvanının telef olduğu kaza saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay dün sabah saatlerinde Çumra Yolu'nda meydana geldi. Yol kenarında otlayan koyun sürüsü yola çıktı. Yola çıkan koyun sürüsünün fark eden bir otomobil yavaşlayarak emniyet şeridine girdi ancak bu sırada arkadan gelen tanker duramayarak yaklaşık 100 koyunun arasına daldı. Tankerin altında kalarak ezilen çok sayıda koyun telef oldu. Yaşanan kaza ise saniye saniye otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Aydın'da trafik kazası, hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı 44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı