Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni çevre projelerinin ve yeşil yatırımların Konya'nın çehresini değiştirerek, güzelliğine güzellik katacağını belirtti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayata geçirecekleri doğalgaz dönüşümünün Konya'nın hava kalitesine olumlu yansıyacağını ifade ederek, "Şehrimizin bu önemli turizm bölgesinde hava kalitesi yönetimi güçlenecek. İklim değişikliği stratejisine ve Temiz Hava Eylem Planına böylece güçlü bir katkı sağlayacağız." dedi.
Kaynak: Bültenler
Son Dakika › Güncel › Konya Tarihi Kent Merkezinde Doğalgaz dönüşümü başladı - Son Dakika