Konya Tarihi Kent Merkezinde Doğalgaz dönüşümü başladı - Son Dakika

Konya Tarihi Kent Merkezinde Doğalgaz dönüşümü başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında 1.106 konutun doğalgaz dönüşüm çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un katılımı ile başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni çevre projelerinin ve yeşil yatırımların Konya'nın çehresini değiştirerek, güzelliğine güzellik katacağını belirtti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayata geçirecekleri doğalgaz dönüşümünün Konya'nın hava kalitesine olumlu yansıyacağını ifade ederek, "Şehrimizin bu önemli turizm bölgesinde hava kalitesi yönetimi güçlenecek. İklim değişikliği stratejisine ve Temiz Hava Eylem Planına böylece güçlü bir katkı sağlayacağız." dedi.

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