Son Dakika Haberleri: Konya Tarım Fuarı'nda Dev Traktör Satıldı

Konya Tarım Fuarı'nda Dev Traktör Satıldı

52 dakika önce

Konya Tarım Fuarı'nda sergilenen Massey Ferguson'un 400 beygir gücündeki MF 8740 S modeli traktör, Aksaraylı çiftçiye 1 milyon 700 bin liraya satıldı.

Konya Tarım Fuarı'nda Dev Traktör Satıldı, System.String[]
Konya Tarım Fuarı'nda sergilenen Massey Ferguson'un 400 beygir gücündeki MF 8740 S modeli traktör, Aksaraylı çiftçiye 1 milyon 700 bin liraya satıldı.

Türkiye'nin en büyük tarım fuarlarından biri olan Konya Tarım Fuarı'nda Massey Ferguson'un yeni ve ödüllü ürünleri çiftçilerle buluştu.

Massey Ferguson'un 400 beygir gücündeki MF 8740 S modeli traktör Aksaraylı çiftçi Adem Canlı'ya 1 milyon 700 bin liraya satıldı.

Massey Ferguson Ülke Satış ve Pazarlama Müdürü Mete Has, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman çiftçilerin yanında yer aldıklarını söyledi.

Geçen yılın fiyatlarıyla çiftçilere hizmet verdiklerini aktaran Has, "Kampanyalarımızla bayi ve müşterilerimize bu dönemde de destek oluyoruz. Konya Tarım Fuarının en büyükleri arasında yer alan Massey Ferguson markamızın 400 beygir gücündeki MF 8740 S modelimizi 1 milyon 700 bin liraya Adem Canlı'ya sattık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:35 Kaynak: AA

Konya, Ekonomi
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