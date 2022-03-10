Konya Tarım Fuarı'nda jandarmanın standı yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Konya Tarım Fuarı'nda, İl Jandarma Komutanlığı trafik personeli, güvenli traktör kullanımı konusunda bilgilendirmede bulunuyor.

KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde, İl Jandarma Komutanlığının standı, ziyaretçilerin ilgisini çeken yerlerinden oldu.

Trafik Şube Müdürlüğü personeli çiftçilere güvenli traktör kullanımı ve emniyet kemeri simülasyon aracıyla bilgilendirme faaliyeti yapıyor.

Traktör kazalarında, sürücülerin traktörlerin altında kalarak ölüm ve yaralanmalara maruz kalmalarına karşın, "traktörler koruma çerçevesi" kullanmanın önemi kısa filmle ve simülasyonlarla anlatılıyor.

Yine traktörlerde kullanılması zorunlu sarı flaşörlü lambanın ve traktör römorklarında reflektör kullanımı konusunda çiftçiler bilgilendiriliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığına ait emniyet kemeri simülasyon aracında ise fuara katılan vatandaşlara uygulamalı gösteriliyor.