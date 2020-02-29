Konya taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

Konya taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada

18 dakika önce

Taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kameradaKONYA'da, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, sandalyeli, döner bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada

KONYA'da, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, sandalyeli, döner bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Şubat günü saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan, yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa, sandalye ve döner bıçağının kullanıldığı kavga sırasında bazı kişiler yaralandı. Park halindeki bir minibüs ise taş ve sopa darbeleriyle hasar gördü. Yaklaşık 20 dakika süren kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde karşılaşan iki grubun kavga etmesi, şüphelilerin park halindeki bir minibüsü

Konya taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:22 Kaynak: DHA
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