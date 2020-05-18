Konya Teknik Üniversitesi 2. yılını kutluyor - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) 14 bin öğrencisi ve 600'ün üzerinde akademik ve idari personeli ile kuruluşunun 2. yılını kutluyor.

Yerli ve milli şuurla bilim ve teknolojiye hizmet etme hedefiyle faaliyetlerine devam eden Konya Teknik Üniversitesi, yarım asır önce kurulan Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'ne dayanan birikim ve tecrübenin üzerinde yükseliyor.

KTÜN, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile 8 bin 369 lisans, 3 bin 987 ön lisans, 1620 lisansüstü olmak üzere toplamda 14 bin öğrencisi bulunan ve 14 lisans, 12 ön lisans ve 13 lisansüstü bölüm ve programda 600'ün üzerinde akademik ve idari personel ile çalışmalarına devam ediyor.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge ve ülke için stratejik öneme sahip araştırma ve uygulama merkezlerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Toplumsal ihtiyaçları ve sorunları belirlemek, bu doğrultuda çözümler üretmek amacıyla çalışmalarına yön verdiklerini vurgulayan Özçelik, şunları söyledi:

"Üniversite-sanayi işbirliği ve proje odaklı yapısıyla ülke ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda ülkemizin ileri teknolojiye sahip SSB, Aselsan, Havelsan gibi stratejik kuruluşlarıyla işbirliği ve protokol anlaşmaları imzaladık. Özellikle savunma sanayiine yönelik önemli çalışmaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tarım ve sanayi şehri Konya'da bilim, teknoloji, inovasyonda gelişime öncülük eden ve kurulduğu günden bu yana güçlü yönetim, idari ve akademik kadrosu ile motivasyonu yüksek öğrencisiyle öğretim çıtasını her geçen yıl arttırmaktadır. Güçlü altyapısı, alanında deneyimli akademik ve idari kadrosu, dinamik öğrencileriyle Konya Teknik Üniversitemizin 2. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum."