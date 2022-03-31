Konya Teknik Üniversitesi iklim değişikliğine ilişkin yeni projelere destek verecek - Son Dakika

Konya Ovası Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliğinin (UNİKOP) dönem başkanlığını üstlenen Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), teknik üniversite olmasının avantajıyla çeşitli projeler yürüterek bölgeye katkı sunacak.

Konya Ovası Projesi (KOP) bölgesindeki 13 üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari iş birlikleri yapmasının amaçlandığı UNİKOP'un dönem başkanlığı, KTÜN Gelişim Yerleşkesi'nde düzenlenen 2022 yılı 1. Olağan Üst Kurul Toplantısı'nda KTÜN'e devredildi.

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun tarım ve sanayi merkezi olan Konya'da, teknik üniversite olarak önemli bir sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

Bölgedeki tarım ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliğini geliştirmeyi, ülkenin yüksek teknoloji üssü haline gelmesine katkıda bulunacak gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Özçelik, "Dönem başkanlığımızda üç alanda yoğunlaşmayı hedefliyoruz. Tüm dünyayı derinden etkileyen iklim değişikliği ve kuraklık kapsamında, 9. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu için 'obruk oluşumu, iklim değişikliği ve kuraklık' önemli alt başlıklarımız olacak." ifadelerini kullandı.

"Savunma Sanayi Çalıştayı düzenlemeyi planlıyoruz"

Özçelik, KTÜN Savunma Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bölgede faaliyet gösteren savunma sanayi firma ve araştırmacılarıyla projeler geliştirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda da UNİKOP dönem başkanlığımızda Savunma Sanayi Çalıştayı düzenlemeyi planlıyoruz. Üzerinde durduğumuz bir diğer konu ise Mühendislik Fakültesi öğrencilerinde bilimsel düşünme, araştırma, araştırmacılık ve proje kültürü ilgi ve anlayışının oluşup gelişmesine katkıda bulunmak, öğrencilerimizi proje üretmeye, proje geliştirmeye özendirmek ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla KTÜN 8. Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı etkinliğimiz olacak. Dönem başkanlığımız boyunca bu ve daha başka konular temelinde çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz."

KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin da KOP İdaresi olarak birlikte çalışma kültürünün gelişmesine katkı sunmak misyonuyla, bölgedeki kurumlarla işbirliklerini güçlendirdiklerine işaret ederek, "UNİKOP üyesi 13 üniversitemiz bilgi ve AR-GE kaynağı olarak sadece kendi bölgesinde değil, bütünüyle ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına destek veriyor. KOP İdaresi olarak bizler de, UNİKOP çatısı altındaki üniversitelerimizin AR-GE çalışmalarını zenginleştirmek ve üniversitelerin AR-GE altyapısını güçlendirmek amacıyla üniversitelerimizin çeşitli projelerine destek olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, diğer 12 üniversitenin rektörü ve akademisyenler katıldı.