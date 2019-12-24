Konya Teknik Üniversitesi ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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Konya Teknik Üniversitesi ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

6 saat önce

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Teknik Üniversitesi ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı, System.String[]

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

KTÜN Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'na bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğinin artırılması, özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda KTÜN'nin imkan ve deneyimlerinden faydalanmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, hizmet içi eğitimler, fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalara devam ettiklerini aktararak, "Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol vasıtasıyla Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilerimize fikri, sınai mülkiyet hakları konusunda destek vermiş olacağız." ifadelerine yer verdi.

Rektörlük makamındaki törene, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, l Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kurt, Konya Meram Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Alaaddin Kılıç, Yüksel Bahadır Alaylı, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ahmet Topcu katıldı.

Konya, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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