Konya Teknik Üniversitesi'nde hazırlanan proje, TÜBİTAK desteğine layık bulundu - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde hazırlanan bir projenin TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, verilen desteğin, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Argun tarafından sunulan "Meyve İşleme Endüstrisi İçin Sıfır Atık Prensibine Uygun Geri Kazanım, İleri Dönüşüm ve Atık Su Arıtım Yaklaşımları" konulu projesine yapılacağı kaydedildi.

TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanlar arasında yer alan "Yenilikçi Gıda Katkı Maddeleri" alt alanına katkıda bulunacağı düşünülen proje, meyve suyu üretim aşamasının bir parçası olan atık suları geri kazandırmayı planlarken, doğal maddeler olmaları sebebi ile gıda uygulamalarında kullanılma imkanı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin sahibi Prof. Dr. Argun, "Meyve işleme endüstrisinden kaynaklı yüksek miktarda organik bileşikler içeren sıvı ve katı atıklar ciddi ekonomik boyutu olan çevresel bir sorun olarak kabul edilmektedir. Meyve işleme endüstrisi atıklarının geri kazanımı üzerine yapılan çalışmalar genellikle kabuk ve çekirdekler gibi katı atıklar üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu endüstrin atık sularındaki katma değeri fazla olan ürünlerin araştırılması ve diğer atık sular ile karışmadan fonksiyonel besin maddelerinin geri kazanılarak ekonomiye ve sürdürülebilir atık yönetimine katkı sağlama potansiyelinin belirlenmesi üzerine herhangi bir çalışma mevcut değildir bu da projemizi özgün kılmaktadır." dediği ifade edildi.

Çalışmalarından dolayı Mehmet Emin Argun, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik tarafından da tebrik edildi.