Konya Teknik Üniversitesi'ni TEKNOFEST'te 593 yarışmacı temsil edecek - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), 35 kategoride 39 bin 684 takımın başvurduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'e 593 yarışmacı ve 102 takımla katılıyor.

KTÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KTÜN, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2021'e bu yıl ilk kez akademik paydaş olarak katılacak.

35 kategoride 39 bin 684 takımın başvuru yaptığı festivale, aralarında "Akıllı Ulaşım, Biyoteknoloji, Çevre ve Enerji, Eğitim Teknolojileri, Helikopter Tasarımı, İletişim Teknolojileri, İnsansız Sualtı Sistemleri, Model Uydu, Robotaksi, Roket, Yapay Zeka, Tarım Teknojileri ve İnsansız Hava Araçları (İHA)" yarışmalarının bulunduğu 33 kategoride 593 yarışmacı ile başvuru yapan KTÜN, "en çok başvuru yapan" üniversiteler arasında yer aldı.

Festivale hazırlanan takımları ziyaret edip, öğrencilerle sohbet eden KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, TEKNOFEST 2021'de üniversite olarak iddialı olduklarını belirtti.

Öğrencilerin hem pratik hem de teorik eğitimlerine önem verdiklerini söyleyen Özçelik, "Her zaman belirttiğimiz gibi öğrencilerimizin üniversitemizde aldıkları öğretimin yanında kendilerini geliştirecek TEKNOFEST gibi büyük organizasyonlarda yer almalarını son derece önemsiyoruz. Bu yıl ilk kez üniversitemiz akademik paydaş olarak TEKNOFEST'te yer alıyor. Bunun bilincindeyiz ve yarışacak olan öğrenci ve takımlarımızın her zaman arkasındayız. TEKNOFEST 2021'de mücadele edecek olan öğrenci takımlarımız, yarışmaya bireysel katılım sağlayan öğrencilerimiz ve akademik danışmanlarımızın Konya Teknik Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu anlamda öğrencilerimizin gayretlerinden dolayı da tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.