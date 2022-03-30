Konya Teknik Üniversitesi, projeleriyle bölgeye katkı verecek - Son Dakika

Konya Ovası Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliğinin (UNİKOP) dönem başkanlığını üstlenecek Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), teknik üniversite olmasının avantajıyla çeşitli projeler yürüterek bölgeye katkı sunacak.

UNİKOP, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesindeki 13 üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari iş birlikleri yapmasını amaçlıyor.

İş birliği yapan üniversiteler arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi yer alıyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesinden 2022 dönem başkanlığını devralacak olan KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, AA muhabirine, 2018'de kurulan üniversitede 2 fakülte, bir meslek yüksekokulu ve bir enstitüde 12 bin 500 öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.

Özçelik, KOP Bölgesi üniversiteleri arasında iş birliğini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, "UNİKOP'u İç Anadolu'nun problemlerinin çözülmesi, KOP ile iş birliği halinde ortak projeler yapılması, üniversitelerin faaliyetlerinin istişare edilmesi, tecrübelerin paylaşılması anlamında önemli bir faaliyet olarak görüyoruz." dedi.

Araştırma ve uygulama merkezlerinden faydalanılacak

UNİKOP kapsamında her yıl çeşitli konularda sempozyumlar düzenlendiğini anlatan Özçelik, bu sempozyumun içeriğini üniversitelerin kendi yetkinliklerine, bölgenin ihtiyaçlarına göre oluşturabildiğini dile getirdi.

KTÜN olarak bünyelerindeki araştırma uygulama merkezlerinden faydalanacaklarını belirten Özçelik, "Obruk, Konya'nın, İç Anadolu'nun önemli bir problemi. Bununla ilgili Obruk Uygulama Araştırma Merkezi güzel projeler yapıyor. En faal merkezlerimizden birisi." diye konuştu.

Enerji alanındaki projelere destek verilecek

Konya'nın savunma sanayinin merkezi olma yolunda önemli çalışmaları olduğuna dikkati çeken Özçelik, Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda UNİKOP kapsamında bu alanda da çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

Özçelik, Enerji Teknolojileri Araştırmaları Geliştirme ve Uygulama Merkezi koordinasyonunda Türkiye'nin enerji potansiyeliyle ilgili çalıştay yapılacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Tüm bu 13 üniversitedeki bu konuda çalışan öğretim elemanlarımızı davet edeceğiz, enerji konusundaki dışa bağımlılığımızı azaltmaya başladık. Bunu daha da nasıl azaltırız? Projeler üreteceğiz, güç birliği, iş birliği yapmış olacağız. Özellikle Karapınar bölgesinde verimsiz arazilerde güneş kolektörleri yapılmakta ve o araziler değerlendirilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile görüşmeleri yaptık. Protokol imzalama aşamasındayız. KTÜN ve TENMAK protokolü imzaladıktan sonra ülkemizin enerji alanındaki projelerine de destek verme gayreti içerisinde olacağız."

KTÜN'ün TEKNOFEST'in paydaşı olduğunu hatırlatan Özçelik, UNİKOP üyesi üniversitelerle bu kapsamda da iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Babür Özçelik, 31 Mart'ta devir teslim töreninin ardından bir yıl boyunca başkanlığı üstleneceklerini sözlerine ekledi.