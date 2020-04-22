Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özçelik'ten 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

İstiklal Harbi'nin umutsuzluklara, yokluk ve güçlüklere rağmen milli birlik ve beraberlik ruhuyla kazanıldığını vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti:

"Bu yıl 23 Nisan coşkusunu evlerimizden yaşayacak olsak da 100 yıl önce olduğu gibi bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının, Türk milletinin gönlünde aynı heyecan ve coşkuyla yer ediyor olması gelecek daha güçlü yarınlar için umut olmaktadır. Unutulmamalıdır ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü tüm insanlığın ortak umudu, geleceğimizin teminatı çocuklara armağan etmiş olması da büyük önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin, çocuklara olan güvenini ifade eden bu durum, fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesi için verdiği çabanın da göstergesidir. Bu vesileyle TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüyle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyorum. Bu müstesna bayramı kutlamamıza vesile olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."