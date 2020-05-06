Konya Teknik Üniversitesi sektörel hizmetler listesi yayımlandı - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin yanı sıra Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu, döner sermaye kapsamında sundukları sektörel hizmetler listesini yayımladı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ifade edilen hizmetlerin bölge ekonomisine katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Mühendislik Fakültesinde, Bilgisayar, Çevre, Elektrik Elektronik, Jeoloji, İnşaat, Maden, Makine, Metalürji ve Malzeme bölümleriyle toplamda 381 sektörel hizmet verirken, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki, Mimarlık Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlama 34 sektörel hizmet veriyor. Öte yandan Teknik Bilimleri MYO İnşaat Teknolojisi Bölümü 120 sektörel hizmetle bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Test, analiz, proje danışmanlığı, eğitim, projelendirme, yazılım, bilirkişilik, teknik rapor hazırlama, etüt rapor yazımı, mimari tasarım ve danışmanlık şeklinde hizmet veren birimler, yaptıkları nitelikli çalışmalarla bölge sanayisine katkı sağlamanın yanı sıra tecrübelerini de sektöre aktarıyor. Bunun da hem Konya hem de ülke ekonomisi için getirisinin önemli düzeyde olduğu düşünülüyor."