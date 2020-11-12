Konya Teknik Üniversitesinden Sıfır Atık projesine destek - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından israfın önlenmesi ve atıkların geri dönüşümüne katkı sağlanması amacıyla başlatılan "Sıfır Atık" projesine destek için çalışmalara başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, sıfır atık yönetmeliği kapsamında geçici atık depolama ünitelerinin, Gelişim Yerleşkesinde bulunan Rektörlük Hizmet Binası ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Sürekli Eğitim Merkezindeki uygun bahçe alanlarına yerleştirildiği belirtildi.

Bilgilendirici afiş ve broşür çalışmalarının uygun yerlere asılarak sıfır atık bilincinin tüm kurumda kazanılması ve farkındalık oluşturmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 300 takım ikili ayrı biriktirme elemanlarını akademik ve idari personel ile öğrencilerin kolay erişebileceği bina içi mahallere yerleştirildi. Projeyle, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ya da en aza indirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca atığın oluşması durumunda kaynağından ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması hedefiyle yürütülen proje, kurumlarda sıfır atık yaklaşımının esas alınmasıyla verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, maliyetlerin azaltılması ve çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlayacak."