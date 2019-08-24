Son Dakika Haberleri: KONYA Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı
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KONYA Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı

1 saat önce

Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldıKonya'da telefon hattı direğinde mahsur kalan yavru kedi, saatler sonra kurtarıldı.

Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı

Konya'da telefon hattı direğinde mahsur kalan yavru kedi, saatler sonra kurtarıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Erkut Sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar, telefon direği üzerinde bulunan yavru kedinin aşağıya inemediğini gördü. Vatandaşlar bir süre kendi imkanlarıyla kediyi bulunduğu yerden indirmeye çalışsada bunda başarılı olamadılar. Vatandaşlar bunun üzerine yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen MEDAŞ ekipleri, kurtarma aracının sepetini uzatarak yavru kediyi aşağıya indirdi. Bu sırada kurtarma operasyonunu izleyen çocuklarda kedinin kurtarılmasını sevinç çığlıkları atarak kutladı. Doğaya bırakılan yavru kedi bir süre sonra gözden kayboldu.

Selçuklu, Esenler, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:58 Kaynak: DHA
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