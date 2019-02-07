Son Dakika Haberleri: Konya Telefonundan Bağlandığı Güvenlik Kamerasından Hırsızı Yakalattı

Konya Telefonundan Bağlandığı Güvenlik Kamerasından Hırsızı Yakalattı

7 dakika önce

Konya'da gece yarısı markete giren hırsız, market sahibinin tesadüfen uyanarak cep telefonundan güvenlik kameralarını kontrol etmesiyle yakalandı.

Konya Telefonundan Bağlandığı Güvenlik Kamerasından Hırsızı Yakalattı, System.String[]
Konya'da gece yarısı markete giren hırsız, market sahibinin tesadüfen uyanarak cep telefonundan güvenlik kameralarını kontrol etmesiyle yakalandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Demir kesme makası ile markete giren bir kişi, yanında getirdiği çuvala yaklaşık 2 bin lira değerindeki sigaraları doldurdu. Bu sırada gece tesadüfen uyanan ve cep telefonundan kameraları kontrol eden iş yeri sahibi, şüpheliyi fark etti. İş yeri sahibi polisi arayarak marketinde hırsız olduğunu söyledi. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında İsmail Ş. (51) yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli İsmail Ş.'nin hırsızlık suçundan 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:00 Kaynak: DHA

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