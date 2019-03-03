Son Dakika Haberleri: Konya Temsili Cenaze Töreniyle Hayvanların Katledilmesine Tepki Gösterdiler

Konya Temsili Cenaze Töreniyle Hayvanların Katledilmesine Tepki Gösterdiler

37 dakika önce

Konya'da bir grup hayvansever, hayvanların insanlar tarafından katledilmesine tepki göstermek için cenaze töreni düzenledi.

Konya'da bir grup hayvansever, hayvanların insanlar tarafından katledilmesine tepki göstermek için cenaze töreni düzenledi. Temsili ölü hayvan bedenleri, kefenlenerek, yan yana araziye gömüldü. Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan ve bir grup hayvansever, hayvanların insanlar tarafından katledilmesine tepki amacıyla temsili cenaze töreni düzenledi. Toplumun hayvanlara karşı daha duyarlı olmasını isteyen grup, temsili olarak hayvan ölülerini kefenleyip, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde boş bir araziye gömdü.

Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan, Bunlar bizim dilsiz dostlarımız. Maalesef insanlarımız bu hayvanlara zarar veriyor. Biri tekmeliyor, diğeri yakıp atıyor, biri üzerinden geçip öldürüyor, bazıları da açlıktan ölüyor. Artık toplumun bu canlılara karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Bizde buna dikkat çekmek için çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybeden hayvanları kefenleyip, düzenlenen törenle defnediyoruz. Artık bu ölümler son bulsun dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:36 Kaynak: DHA

Şefkat Der, Konya, Güncel
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