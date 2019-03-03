Konya Temsili Cenaze Töreniyle Hayvanların Katledilmesine Tepki Gösterdiler
37 dakika önce
Konya'da bir grup hayvansever, hayvanların insanlar tarafından katledilmesine tepki göstermek için cenaze töreni düzenledi.
Konya
'da bir grup hayvansever, hayvanların insanlar tarafından katledilmesine tepki göstermek için cenaze töreni düzenledi. Temsili ölü hayvan bedenleri, kefenlenerek, yan yana araziye gömüldü. Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan ve bir grup hayvansever, hayvanların insanlar tarafından katledilmesine tepki amacıyla temsili cenaze töreni düzenledi. Toplumun hayvanlara karşı daha duyarlı olmasını isteyen grup, temsili olarak hayvan ölülerini kefenleyip, merkez Karatay
ilçesi Tatlıcak
Mahallesi'nde boş bir araziye gömdü.
Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan, Bunlar bizim dilsiz dostlarımız. Maalesef insanlarımız bu hayvanlara zarar veriyor. Biri tekmeliyor, diğeri yakıp atıyor, biri üzerinden geçip öldürüyor, bazıları da açlıktan ölüyor. Artık toplumun bu canlılara karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Bizde buna dikkat çekmek için çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybeden hayvanları kefenleyip, düzenlenen törenle defnediyoruz. Artık bu ölümler son bulsun dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:36 Kaynak: DHA
Göztepe, Deplasmanda Atiker Konyaspor'la Berabere Kaldı
Şarkıcı Tuğba Özerk, Babasını Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurladı
İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı
Talihsiz Genç, Silahını Temizlerken Babasını Öldürdü